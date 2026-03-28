Две минуты решают: парикмахер назвал ошибки в уходе, которые портят волосы

Известный парикмахер, занимающий должность глобального директора Toni&Guy, Кос Саккас перечислил типичные ошибки в уходе за волосами, которые негативно сказываются на их внешнем виде и здоровье. Его комментарий публикует Daily Mail, пишет Лента.ру.

По словам специалиста, одна из распространенных проблем заключается в том, что многие люди пренебрегают расчесыванием перед мытьем. Такая привычка, как отметил эксперт, приводит к повышенной ломкости волос.

Также в числе ошибок парикмахер назвал использование слишком горячей воды и чрезмерного количества шампуня. Высокая температура в сочетании с обилием очищающего средства повреждает кожу головы и делает волосы пушистыми.

Особое внимание Саккас уделил скорости смывания шампуня. Он подчеркнул, что спешить в этом деле не следует: необходимо тратить две-три минуты на тщательное удаление остатков продукта. В противном случае не смытый полностью состав может вызвать раздражение и закупорить фолликулы, что замедляет рост волос.

Неправильное применение кондиционера также входит в перечень типичных промахов. Эксперт рекомендовал наносить небольшое количество средства сначала на кончики, затем распределять по длине до середины, избегая прикорневой зоны, чтобы волосы не становились жирными.

В дополнение к перечисленному парикмахер предостерег от использования тугих полотенец-тюрбанов, укладки влажных волос горячими плойками и пренебрежения термозащитными средствами.