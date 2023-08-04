Две недели назад в Свердловской области пропал 14-летний подросток

Как сообщает URA.RU , в момент пропажи он был одет в светло-серую футболку, черные шорты, а также черно-белые кроссовки.

В городе Ревда, расположенном в Свердловской области, продолжаются поиски четырнадцатилетнего подростка, Егора Мальцева, который пропал еще 24 июля, почти две недели назад. Известно, что мальчик ушел гулять, взяв с собой серебристый самокат и черный рюкзак.

Добровольцы поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт присоединились к поискам юноши. Они уделяют особое внимание области, где пропал подросток, а также прилежащим территориям для того, чтобы максимально охватить всевозможные места его нахождения.

Судя по отличительным приметам, Егор Мальцев имеет рост 168 см, короткую стрижку и темно-русые волосы. О пропаже подростка заявила его бабушка, которая ждет скорейшего возвращения внука.