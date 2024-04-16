Две недели осталось до завершения Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства

Более 682 тысяч жителей Подмосковья уже успели принять участие во Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Напоминаем, что в середине прошлого месяца в регионе стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства. В этом году, на голосовании представлены 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят уже в следующем году.

Примечательно, что позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории области. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России. Граждане смогут выбрать те территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены.