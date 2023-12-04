Две российские компании разработали матрас из спрессованных презервативов

Как оказалось, задумка необычного матраса заключается в инновационной технологии под названием CondomFlex. Она подразумевает под собой пружину из спрессованных презервативов. Это усиливает ортопедические свойства матраса и улучшает качество сна.

К слову, в линейке уже представлено сразу три модели. Все они отличаются степенью жесткости. Человек, страдающий от болей в спине, может выбрать себе один из этих матрасов. Также продукция подойдет активным людям, не успевающим выспаться. К слову, старт продаж запланировали на второй квартал следующего года.