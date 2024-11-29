Жителям Фрязино вручили 12 золотых знаков за сдачу ГТО

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Фрязино ]

Они ведут здоровый образ жизни и вдохновляют своим примером остальных.

Двенадцать жителей Фрязино получили золотые знаки ГТО, подчеркнув высокий уровень физической подготовки. Награждение провел руководитель местного Центра тестирования ГТО по поручению главы округа.

Система подготовки к ГТО в Фрязино охватывает всех – от детей до пенсионеров. Город активно развивает спортивную инфраструктуру, обеспечивая доступность занятий спортом для местных жителей.

Центр ВФСК ГТО Наукограда регулярно побеждает на соревнованиях различного уровня, а обладатели значков с успехом представляют Московскую область на всероссийских состязаниях, доказывая высокий уровень спортивной культуры Фрязино.