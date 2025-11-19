«Двери закрыты»: трехлетнему ребенку с аутизмом запретили посещать детский сад в Благовещенске

В Благовещенске разгорелся скандал вокруг доступа ребенка с расстройством аутистического спектра к дошкольному образованию. Об этой истории со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash сообщила «Лента.ру».

По информации источника, сотрудники местного детского сада отказались пускать трехлетнего мальчика с аутизмом в группу после опозданий, связанных с необходимостью регулярно посещать коррекционные занятия, которые проходят в утреннее время.

Семья вынуждена сначала водить мальчика на терапию, и только потом приводить ребенка в детский сад. В совокупности ребенок опаздывает в дошкольное учреждение на 1,5-2 часа.

После нескольких таких случаев двери дошкольного учреждения для семьи мальчика оказались закрыты. Выяснилось, что директор детсада пригрозила штрафными санкциями сотрудникам, которые пускали его с опозданием.

В администрации учреждения объяснили, что правила приема детей действуют для всех одинаково — с 7:00 до 8:00, без каких-либо исключений.

Родители мальчика, столкнувшись с отказом, были вынуждены обратиться за помощью в управление образования города, мэрию, к уполномоченному по правам ребенка и в прокуратуру.

