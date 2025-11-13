В Башкирии педагог выбросила телефон студента в окно третьего этажа колледжа

В городе Салавате (Республика Башкортостан) в одном из местных колледжей произошел конфликт между преподавателем и студентом первого курса, который закончился порчей имущества. Как сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash, педагог на занятии выбросила смартфон учащегося из окна, расположенного на третьем этаже.

По информации одногруппников юноши, инциденту предшествовало предупреждение. Преподаватель потребовала убрать телефон и заявила, что в случае неподчинения мобильное устройство полетит на улицу. Студент проигнорировал это требование, после чего педагог буквально исполнила свою угрозу.

В настоящее время администрация учебного заведения проводит служебную проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Преподаватель, оказавшаяся в центре скандала, от предоставления комментариев отказалась.

Ранее сообщалось, что в московской школе агрессивный десятиклассник избил учительницу из-за тетрадей.