Двести кошек превратили китайскую криптоферму в огромный пушистый приют

Во Внутренней Монголии на территории одной из криптоферм зафиксировано массовое появление бездомных кошек. Около 200 животных проникли в помещения с работающим оборудованием и облюбовали нагретые видеокарты, используя их как источник тепла. Об этом передает « Лента.ру».

Неожиданное нашествие животных стало причиной падения производительности системы и перегрева оборудования. Специалисты при проверке установили, что значительная часть видеокарт вышла из строя из-за постоянного воздействия тепла и шерсти.

Владелец предприятия принял решение не устранять животных с территории, а выделить для них отдельное помещение, оборудованное теплыми лежанками. Однако вынужденная пауза в работе обернулась значительными убытками — сумма ущерба оценивается в несколько миллионов ¥.

Инцидент получил широкую огласку после публикации фотографий, на которых кошки спят на выключенных установках. История быстро разошлась в соцсетях и стала поводом для шуток о «кошачьем майнинге» и «биткоинах с хвостом».

