Жителям Подмосковья рассказали, как сделать зимние прогулки с собакой безопасными

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям, как выгуливать собаку в зимний период без вреда для здоровья питомца.

Зимой собакам некоторых пород сложно переносить холод. Кроме того, к лапам животных может прилипать снег. Несмотря на это, отказываться от прогулок на улице не стоит.

Чтобы сделать прогулку более комфортной для питомца, следует использовать специальную обувь и одежду для животных. Также рекомендуется играть в активные игры, чтобы собака отвлеклась от неприятных ощущений и переключила внимание.

Кроме того, поднять настроение питомцу могут и совместные прогулки с друзьями, у которых тоже есть собаки.