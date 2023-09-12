Угроза вражеской атаки: движение по Крымскому мосту экстренно прекращено

О временной приостановке движения по путепроводу проинформировал оперативный штаб. Водителей просят соблюдать установленные правила и сохранять спокойствие.

Отмечается, что движение остановлено как в сторону Краснодарского края, так в в сторону Керчи. Причины происходящего не уточняются.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, - приводится в публикации оперштаба в соцсетях.

Между тем, как сообщается в соцсетях, рядом с Крымским мостом, предположительно, зафиксированы украинские дроны.