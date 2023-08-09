Движение по Крымскому мосту временно приостановили

Как сообщает агентство «РИА Новости» , на данный момент перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Известно, что данная мера предпринята лишь на некоторое время.

В социальных сетях появилась информация о том, что сейчас на Крымском мосту временно приостановили движение. К слову, причины этого пока что не уточнялись.

Согласно опубликованной информации, всем людям, которые прямо сейчас находятся на Крымском мосту или же в зоне, где проводится досмотр, рекомендуется сохранять спокойствие и терпеливо выполнять указание сотрудников.

Напомним, что ночью 17 июля Киевские власти атаковали Крымский мост. Стоит также отметить, что удар был нанесен двумя наводными беспилотниками. В результате взрыва повредилась автодорожная часть моста и погибли оба родителя выжившей девочки.