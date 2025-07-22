Двое мужчин водрузили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в Таллине

В центре Таллина на здании Дома писателей был поднят флаг Эстонской ССР. Об этом сообщил депутат парламента Эстонии Яак Валге, а также подтвердила полиция. Об этом пишет портал Delfi.

В 2022 году в Эстонии был принят закон, который запрещает использование определённых символов, которые могут быть восприняты как враждебные. Конкретные символы в законе, правда, не указаны, все индивидуально.

В качестве меры ответственности может быть применено взыскание в виде денежного штрафа в размере до 1200 евро или ареста. Для юридических лиц размер штрафа может достигать 32 000 евро.

«Сегодня во второй половине дня двое мужчин вывесили на стене Дома писателей в Таллинне флаг ЭССР. Депутат Рийгикогу (парламента Эстонии — прим. ред.) Яак Валге подтвердил, что за этим поступком стоят он и писатель Андрес Ауле», — говорится в сообщении портала.

По информации, полученной от портала, сотрудники правоохранительных органов конфисковали флаг, в данный момент они выясняют детали инцидента.

Ранее сообщалось, что помогавший два года на СВО российским военным американец стал гражданином России.