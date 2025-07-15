Американец Дэниел Мартиндейл, два года помогавший российским военным во время специальной военной операции, официально стал гражданином России. В эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу он рассказал о своем непростом пути и мотивах, которые привели его к этому решению.

Мартиндейл оказался на Украине незадолго до начала СВО. Тогда он понимал, что назревает конфликт между Россией и НАТО. По словам экс-американца, он сразу понял, на чьей стороне будет. Дело, по признанию Дэниела, в разочаровании в политике США после 11 сентября 2001 года. Именно после этого теракта мужчина убедился, что правительство работает не на благо народа.

Находясь под Киевом, американец начал передавать российским военным информацию о передвижениях украинской техники. Он одним из первых видел, какие безумства могут творить украинские военные под давлением киевского режима.

«Я вижу, что украинцы по-прежнему совершают преступления. Все началось за восемь лет до этого конфликта. И я понимаю, что, если у меня есть возможность попытаться остановить этих преступников и помочь правительству, которое поступает правомерно с целью восстановить закон и порядок, то я должен помочь российской стороне», — отмечает собеседник Санчеса.

Также новоиспеченный россиянин рассказал, что видел преступления вэсэушников в Киеве, Одессе, Мариуполе и Славянске. Это также в очередной раз убеждало, что он сделал верный выбор.

Получив российский паспорт, бывший американец планирует остаться в Москве. Он шел к этому долгие годы, а теперь может любоваться Красной площадью не только на картинках. Мартиндейл признался, что нашел в России больше, чем в США. Помимо искренних людей он обзавелся мечтой отучиться на ветеринара. Иностранец начинает новую жизнь под российским флагом.

Ранее сообщалось, что британец променял Лондон на Хабаровск и женился на россиянке.