Двое работников сорвались и погибли на стройке во Владивостоке

Во Владивостоке на строительной площадке два человека погибли, упав с высоты. Об этом сообщили 23 декабря в прокуратуре Приморского края, опубликовав информацию в своем телеграм-канале.

Сообщается, что трагический инцидент произошел минувшим вечером, в понедельник, 22 декабря.

«Вечером 22 декабря 2025 года на строящемся объекте на Патрокле во Владивостоке два работника получили смертельные травмы в результате падения с высоты», – отмечается в заявлении.

Прокуратура следит за ходом расследования инцидента на стройке во Владивостоке. Ведется проверка соблюдения норм безопасности на строительных объектах, что привело к гибели двух или более человек по неосторожности.

Ведомство параллельно следит за процессом и итогами проверки, проведенной Госинспекцией труда по расследованию данного случая, уточнили в прокуратуре Приморского края.