Двое россиян погибли и два ребенка пострадали в лобовом ДТП в Абхазии

Как информирует пресс-служба МВД республики Абхазии со ссылкой на врио начальника местной ГАИ Дамея Авидзбу, смертельная автоавария случилась вечером в субботу, 27 июля, на 12-м километре трассы Псоу – Ингур в Гагрском районе.

Сообщается, что, по предварительной информации, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля Ford, что не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения, врезавшись лоб в лоб в ехавшей машиной Mazda, которой управлял 36-летний россиянин.

В результате столкновения двое граждан России погибли. Также в автомобиле Mazda находились дети, которые получили ряд травм и были экстренно госпитализированы.

Уже установлено, что за рулем вылетевшего на встречку автомобиля находился 32-летний гражданин Абхазии.

«Еще два несовершеннолетних пассажира, находившихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в Центральную районную больницу города Гагра», – сообщил Авидзба.

По факту произошедшего республиканскими правоохранителями возбуждено уголовное дело. Более подробной информации о состоянии пострадавших не приводится.