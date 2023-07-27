Двое считавшихся погибшими на Ми-8 сами добрались до больницы

Как сообщает сайт aif.ru , вертолет упал, когда заходил на посадку. Трагедия произошла днем в четверг, 27 июля. Как выяснилось, воздушное судно перевозило туристов на борту, совершая коммерческий рейс.

Ранее сообщалось о том, что на Ми-8 находились в общей сложности 16 человек. Позже уточнились данные, согласно которым в аварии погибли, по крайней мере, 4 человека: один мужчина и три женщины. Другие 10 туристов отделались травмами разной степени тяжести. В итоге состояние троих оценивается как не особо утешительное. Их санавиация доставит в город Барнаул.

Два человека не пострадали, а другая пара, которая считалась погибшей, в итоге сама добралась до местной больницы. Этой информацией поделилось ГУ МЧС по республике Алтай.