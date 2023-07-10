Двойное новоселье отметил городской округ Воскресенск

С новосельем ребят лично поздравил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин. Никита и Варвара — ровесники. В детстве они остались без попечения родителей и воспитывались в приемных семьях.

У молодых людей уже сложились планы на будущее. Никита будет поступать в Воскресенский колледж. Его мечта — освоить профессию повара-кондитера. Варвара уже получила профессию. Девушка отучилась на рабочего зеленого хозяйства, была на хорошем счету у педагогов и получила предложение о работе в тепличном комплексе городского округа Воскресенск.

«В этом году обеспечим жильем 16 воскресенских ребят из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Администрация муниципалитета с большой заботой и вниманием относится к детям, оставшимся без родителей. Вступая во взрослую жизнь, все воспитанники приемных семей обязательно получают собственное жилье. Причем, они вправе самостоятельно выбирать каким оно будет.

Алексей Малкин отметил, что девять ребят отдали предпочтение жилищным сертификатам. Такие документы дают возможность самостоятельно приобрести жилье в любом округе Подмосковья. Для еще семерых воспитанников из приемных семей жилье приобретает администрация.