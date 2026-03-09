Двойной удар по нейронам: почему Альцгеймер в 20 раз быстрее косит женщин

Американские ученые выявили причину более стремительного развития деменции у пациенток. Сочетание двух патогенных белков в мозге приводит к катастрофически быстрому разрушению когнитивных способностей по сравнению с мужчинами, пишет JAMA.

Долгое время медицина связывала альцгеймеровскую деменцию с отложениями тау-белка. Эти агрегаты нарушают связи между нейронами, что ведет к потере памяти. Однако у значительной части пациентов врачи фиксируют одновременно и высокий уровень альфа-синуклеина. Группа исследователей предположила, что сочетание двух патологий может кратно усиливать разрушительный эффект.

Для проверки гипотезы ученые проанализировали данные 415 добровольцев с подтвержденным диагнозом. Концентрацию aSyn оценивали по составу спинномозговой жидкости, а уровень тау-белка отслеживали с помощью томографии. Аномальное повышение альфа-синуклеина обнаружилось примерно у 17 процентов испытуемых.

Результаты оказались впечатляющими. У женщин, в мозге которых одновременно накапливались оба белка, дегенеративные процессы протекали почти в 20 раз быстрее, чем у мужчин с аналогичными показателями. Это наблюдение, по мнению авторов, наконец объясняет, почему пациентки нередко демонстрируют более резкое и глубокое когнитивное падение.

Открытие имеет огромное практическое значение. Учет выявленных половых различий должен изменить дизайн клинических испытаний и подходы к созданию персонализированной терапии. Лечение, эффективное для мужчин, может оказаться бесполезным для женщин из-за разной биохимии разрушения мозга.