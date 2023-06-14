Джонсон: ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления

Ларри Джонсон выступил в эфире канала Judging Freedom, где рассказал, что с начала операции украинские войска понесли потери среди бронетанковых соединений и машин. Их огромное количество было уничтожено российской стороной. А вот человеческие потери, по его мнению, составляют от восьми до десяти человек к одному. Эксперт посчитал, что попытка украинской армии прорвать линию фронта провалилась. Причиной стало отсутствие поддержки с воздуха. Джонсон уверен, что при ее наличии пехота и танки получили бы надежную защиту. Также бывший аналитик подчеркнул, что у ВСУ недостаточно комплексов ПВО и мобильной артиллерии для успешности такого рода прорывов.

Отметим, что ранее Владимир Путин рассказал о потерях российской стороны. Президент подчеркнул, что потери армии России в десять раз меньше, чем армии Украины. Что и подтвердил Джонсон.