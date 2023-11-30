Дзюдоисты из Подмосковья стали победителями и призерами первенства России

Спортсмены Московской области взяли 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 2021 года. Из Подмосковья участвовали подольские, щелковские, химкинские, фрязинские и богородские спортсмены. Соревнования прошли с 23 по 26 ноября в центре «Тула-Арена». Всего участвовало 623 дзюдоиста.

Личный турнир юниоров закончился тем, что Московская область взяла третье место. Самой сильной стала команда из Чеченской республики, на втором месте — команда из Свердловской области. Сборная девушек из Подмосковья заняла второе место.

Ранее закончились XX открытые межрегиональные соревнования по дзюдо между спортсменами 2009–2011 годов рождения. Первое и второе место заняли спортсмены из Подольска. Турнир был посвящен памяти майора ФСБ Шрамко.

Предыдущие соревнования по дзюдо проходили в Подольске. На турнир приехали 100 спортсменов из Тулы, Рязани, Москвы. Спортсмены из Подольска заняли призовые места.