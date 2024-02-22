ECFR: европейцы считают урегулирование самым вероятным исходом конфликта на Украине

Почти 40% европейского населения убеждены, что текущий конфликт на территории Украины будет окончен путем какого-либо урегулирования. В то же время, большая часть из них выступает против уступок в сторону РФ. Соответствующее заявление сделали аналитики Европейского совета по международным отношениям ( ECFR ) после проведения опроса в 12 европейских странах.

Сообщается, что в победу Украины в данном конфликте верит лишь 10% респондентов, в то время, как в победу РФ – 20%. Большая часть европейцев выступает за простое мирное урегулирование, в то время, как остальные считают, что утраченные территории должны вернуться в состав украинского государства.

Также почти половина жителей европейских стран (45%) заявили, что разочаровались бы в случае победы Дональда Трампа в предстоящих выборах президента в Соединенных Штатах. Уточняется, что они бы рассматривали это, как «победу Путина». В большинстве стран Европы опрошенные выступают за сохранение помощи Украине (20%) и ее увеличение (21%). Треть опрошенных выступила за то, чтобы уменьшить количество помощи вслед за Соединенными Штатами.