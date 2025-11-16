Еда для молодости: ученые назвали два доступных и эффективных продукта для обновления клеток

Очередное открытие пришло из мира науки: всего 28 дней регулярного употребления двух продуктов способны перезапустить процессы клеточного омоложения в иммунной системе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале Nature Aging.

Как указали ученые, для молодости и красоты нужно почти месяц есть грецкие орехи и гранат. Эти доступные продукты помогают иммунным клеткам эффективнее использовать жирные кислоты в качестве топлива. Этот механизм напоминает переключение двигателя на более качественное топливо — клетки начинают работать оптимальнее, демонстрируя снижение признаков истощения и улучшение общего метаболизма.

Ученые подчеркивают, что эксперимент проводился с небольшими порциями продуктов, что опровергает миф о необходимости употребления больших количеств для достижения эффекта. При этом в названной пище есть и другие плюсы:

Гранат

Мощный антиоксидант: Богат полифенолами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют старение.

Поддержка сердца: Снижает уровень плохого холестерина и нормализует кровяное давление.

Источник железа: Помогает в борьбе с анемией и улучшает кроветворение.

Противовоспалительный эффект: Снижает воспалительные процессы в организме.

Грецкий Орех

Здоровье мозга: Высокое содержание Омега-3 жирных кислот (альфа-линоленовой кислоты) улучшает когнитивные функции.

Снижение риска диабета: Помогает регулировать уровень сахара в крови.

Улучшение сна: Является источником мелатонина, который способствует здоровому сну.

Поддержка кишечника: Содержит клетчатку и питает полезную микрофлору.

Однако тут же эксперты предупреждают: хотя исследование и показало впечатляющие результаты, важно соблюдать меру при включении этих продуктов в повседневный рацион. Кроме того, орехи и фрукты не панацея от заболеваний и не может заменить полноценного посещения врача и лечения.

