Еда для молодости: ученые назвали два доступных и эффективных продукта для обновления клеток
NA: ученые нашли омолаживающий эффект у грецких орехов и граната спустя 28 дней
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Очередное открытие пришло из мира науки: всего 28 дней регулярного употребления двух продуктов способны перезапустить процессы клеточного омоложения в иммунной системе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в авторитетном журнале Nature Aging.
Как указали ученые, для молодости и красоты нужно почти месяц есть грецкие орехи и гранат. Эти доступные продукты помогают иммунным клеткам эффективнее использовать жирные кислоты в качестве топлива. Этот механизм напоминает переключение двигателя на более качественное топливо — клетки начинают работать оптимальнее, демонстрируя снижение признаков истощения и улучшение общего метаболизма.
Ученые подчеркивают, что эксперимент проводился с небольшими порциями продуктов, что опровергает миф о необходимости употребления больших количеств для достижения эффекта. При этом в названной пище есть и другие плюсы:
Гранат
- Мощный антиоксидант: Богат полифенолами, которые защищают клетки от повреждений и замедляют старение.
- Поддержка сердца: Снижает уровень плохого холестерина и нормализует кровяное давление.
- Источник железа: Помогает в борьбе с анемией и улучшает кроветворение.
- Противовоспалительный эффект: Снижает воспалительные процессы в организме.
Грецкий Орех
- Здоровье мозга: Высокое содержание Омега-3 жирных кислот (альфа-линоленовой кислоты) улучшает когнитивные функции.
- Снижение риска диабета: Помогает регулировать уровень сахара в крови.
- Улучшение сна: Является источником мелатонина, который способствует здоровому сну.
- Поддержка кишечника: Содержит клетчатку и питает полезную микрофлору.
Однако тут же эксперты предупреждают: хотя исследование и показало впечатляющие результаты, важно соблюдать меру при включении этих продуктов в повседневный рацион. Кроме того, орехи и фрукты не панацея от заболеваний и не может заменить полноценного посещения врача и лечения.
Ранее были названы продукты, на состав которых всегда нужно обращать внимание.