Секретные коды на этикетке: названы продукты, на состав которых всегда нужно обращать внимание

Производители продуктов питания могут использовать лазейки в законодательстве, чтобы скрывать от потребителей истинный состав пищи, перекладывая внимание на общие названия сложных компонентов. Такую практику в интервью ТАСС раскрыл управляющий партнер консалтинговой компании Retail4You Сергей Лищук.

Речь идет о тактике, когда нежелательные или более дешевые ингредиенты «прячут» внутри сложносоставных элементов, рецептура которых не подлежит обязательной детальной расшифровке на упаковке. Яркий пример — кондитерские изделия, где под общим названием «шоколадная глазурь» или «ягодный сироп» может скрываться целый набор химических соединений, заменителей и усилителей вкуса.

Добросовестный производитель, по его словам, сам идет навстречу покупателю и подробно описывает состав даже таких многокомпонентных добавок. Однако сегодня это вопрос скорее корпоративной этики, а не строгого требования. Потребителю приходится быть особенно бдительным: если в составе печенья или торта указан просто «крем» или «начинка», без детализации, это повод задуматься о том, что производитель может что-то утаивать.

Эксперт обратил внимание и на другой важный нюанс — изменчивость качества даже у честных брендов. Описание на упаковке может формально соответствовать ГОСТу, но вкус и питательная ценность продукта могут плавать от партии к партии.

«Крайне важен их состав, и его расшифровка нужна полностью. Чем она подробнее, тем лучше и тем меньше у производителя возможностей что-то самовольно заменить. Эту меру можно было бы сделать обязательной», — отметил эксперт.

Это означает, что купленный зимой йогурт может быть менее насыщенным по вкусу и содержанию натуральных компонентов, чем его летний аналог, при этом оставаясь абсолютно легальным. Таким образом, единственным инструментом защиты для покупателя остается избирательность и привычка внимательно изучать этикетки, отдавая предпочтение товарам с максимально полной и прозрачной информацией о составе.

