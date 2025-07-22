Единая дежурно-диспетчерская служба Шатуры отмечает десятилетие со дня основания

За десять лет работы Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Московской области, расположенная в муниципальном округе Шатура, обработала свыше миллиона обращений от местных жителей.

«Муниципальное казенное учреждение ЕДДС муниципального округа Шатура было учреждено 22 июля 2015 года в городе Рошаль. В 2021 году, после слияния двух округов, зона ответственности службы расширилась, и мы начали принимать вызовы со всей территории муниципального округа Шатура. Это повлекло за собой значительный рост объема поступающих обращений. В настоящее время операторы службы 112 обрабатывают более трехсот вызовов ежедневно,» – поделился информацией директор МКУ ЕДДС округа Шатура, Сергей Гущин.

Основными причинами вызовов являются запросы о помощи от скорой медицинской службы, полиции, пожарных и газовой службы. Также жители обращаются с вопросами, касающимися жилищно-коммунального хозяйства.

Екатерина Токарева, оператор ЕДДС, работает в службе с августа прошлого года. Ее мотивацией к работе стало стремление оказывать помощь людям.

«Наша служба играет крайне важную роль и несет большую ответственность. У нас сложился сплоченный коллектив. Здесь меня всему научили, и мои коллеги всегда готовы прийти на помощь. В нашей профессии важно обладать навыками психолога, уметь сопереживать заявителям и находить индивидуальный подход к каждому. Огромное удовлетворение получаешь, когда получаешь благодарность от жителей. Осознание того, что ты смог помочь, наполняет душу теплом и чувством выполненного долга,» – рассказала Екатерина.

Сезонные изменения влияют на характер поступающих обращений. Зимой жители часто жалуются на ненадлежащее состояние тротуаров, требуя уборки снега. Осенью преобладают вопросы, связанные с отоплением, а летом поступают звонки от заблудившихся грибников и их обеспокоенных родственников. В подобных ситуациях оператор обязан незамедлительно передать информацию соответствующим службам – полиции, спасателям, лесникам, поисковому отряду «Лиза Алерт». Оперативный дежурный контролирует ситуацию до полного ее разрешения.

В день празднования десятилетия службы сотрудников ЕДДС поздравил председатель Совета депутатов муниципального округа Шатура.