Единороссы из городского округа Кашира вновь передали помощь в зону спецоперации

Российские бойцы в зоне СВО вновь получили помощь из городского округа Кашира — героям передали коптер. Такую помощь организовало местное отделение партии «Единая Россия» и его секретарь, глава городского округа Кашира Николай Ханин.

Единороссы уже долгое время поддерживают и мирных жителей, отправляя им гуманитарные грузы, и российских военнослужащих. Доставлять грузы на передовую помогает сотрудничество с проектом «Сила Единства Подмосковья» и лично Александром Серяпиным — лидером городского отделения «Боевого братства».

Так, глава муниципалитета Николай Ханин передал коптер в Общественную приемную Каширы. Он призвал своих коллег, членов «Единой России» и сторонников партии также присоединяться к организации помощи.

«Мы должны сосредоточить все возможности на помощи тем, кто сейчас защищает наши границы. Любая поддержка приближает нас к победе: весточка из дома, продукты, вещи или специальная техника», — сказал глава городского округа Кашира.

Он напомнил, что «Единая Россия» начала такую деятельность с первого дня СВО. Например, каширское отделение проводит сбор помощи, постоянно сотрудничает со всеми неравнодушными горожанами, включая представителей бизнеса, общественных объединений, сотрудников государственных и муниципальных организаций.