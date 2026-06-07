Эффект заметности: в NASA объяснили, почему первая внеземная жизнь удивит ученых

Первые признаки внеземной жизни, которые обнаружат астрономы, скорее всего, будут принадлежать крайне экзотическому миру, совершенно не похожему на Землю. Ученые из Центра космических полетов имени Годдарда (NASA) проанализировали историю астрономических открытий и пришли к выводу, что современные телескопы, включая «Джеймс Уэбб», в силу технических ограничений ищут не самую распространенную, а самую «заметную» жизнь во Вселенной, пишет Газета.ру.

Исторический парадокс астрономии: феномен «первой находки»

Астрофизики из NASA Goddard Space Flight Center, чье исследование опубликовал авторитетный портал Universe Today (UT), обратили внимание на фундаментальную закономерность в истории освоения космоса. Человечество никогда не открывает первыми те объекты, которые преобладают во Вселенной. Первыми всегда обнаруживаются самые яркие, крупные или аномальные тела.

В качестве доказательства ученые привели несколько исторических фактов:

Первая экзопланета: Была открыта не у стабильной солнцеподобной звезды, а у пульсара — редкого, мертвого и экстремального космического объекта.

Первый квазар: Оказался самым аномально ярким и мощным из всех существующих, что и позволило засечь его с Земли.

«Горячие юпитеры»: Первые открытые газовые гиганты, вращающиеся вплотную к своим звездам, долгое время ошибочно считались самым частым типом планет лишь потому, что их проще всего зафиксировать существующими методами.

Как телескоп «Джеймс Уэбб» ищет жизнь на субнептунах

По мнению исследователей, поиск внеземной жизни (биосигнатур) пойдет по тому же ложному пути. Из-за ограниченной чувствительности приборов ученые смогут зарегистрировать только максимально мощные химические маркеры в атмосферах далеких миров.

Главным инструментом в этой работе сейчас является Космический телескоп Джеймса Уэбба. Он использует метод транзитной спектроскопии: анализирует пучки звездного света, которые фильтруются через газовую оболочку экзопланеты, когда та проходит по диску своей звезды.

В этой технологической схеме идеальными мишенями становятся не двойники Земли, а субнептуны — планеты, которые существенно крупнее Земли и обладают плотными, протяженными водородными атмосферами. Из-за огромного объема газового шлейфа они выдают колоссальный по мощности спектральный сигнал, который телескопам зафиксировать легче всего.

Пример K2-18b: в 32 раза заметнее Земли

В качестве главного примера ученые привели знаменитую экзопланету K2-18b, удаленную от нас на 124 световых года. Данный объект имеет следующие характеристики:

Она примерно в 2,6 раза больше Земли по радиусу.

Относится к классу потенциально обитаемых субнептунов (или гикеанов).

По расчетам NASA, потенциальный биосигнатурный сигнал (химический след жизни) от атмосферы K2-18b будет примерно в 32 раза сильнее и четче, чем аналогичный сигнал от точной копии нашей Земли.

Хотя в научном сообществе до сих пор ведутся ожесточенные споры о том, пригодна ли K2-18b для жизни в принципе, она идеально иллюстрирует «эффект заметности».