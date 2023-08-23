Эффективность новой вакцины против туберкулеза подтверждена учеными «Сириуса»

Ученые надеются, что новая вакцина сможет внести значительный вклад в борьбу с этой инфекционной болезнью, которая характеризуется различными вариантами поражения легочной ткани.

Как сообщает агентство «РИА Новости», специалисты, работающие в Научном центре трансляционной медицины Университета «Сириус» создали весной этого года новую вакцину против туберкулеза, основанную на мультиэпитопной мРНК.

На сегодняшний день одной-единственной одобренной вакциной можно назвать БЦЖ. Однако она не способна обеспечить полную защиту легких у взрослых людей.

Новая вакцина сейчас проходит доклинические исследования, где ее эффективность и безопасность тестируют на грызунах. Затем последует подача заявки на клинические испытания препарата.