Египет дороже Таиланда: сколько придется заплатить за весенние каникулы с детьми

Российским туристам, планирующим поездку на весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля, назвали средние цены на отдых в популярных направлениях. Данные предоставили аналитики сервиса «Слетать.ру», передает РИА Новости .

В указанные даты соотечественники традиционно выбирают страны с теплым климатом — Египет, Таиланд, Вьетнам и Турцию, а также курорты внутри России.

Больше всего придется потратить на поездку в Египет: семейный отдых с детьми в среднем обойдется в 209 тысяч рублей. На втором месте — Вьетнам со средним чеком 189 тысяч рублей, замыкает тройку лидеров Таиланд, где путешествие с ребенком стоит около 180 тысяч рублей.

Турция оказалась более доступной: поездка с детьми на весенние каникулы обойдется в среднем в 121 тысячу рублей. Самый бюджетный вариант — отдых внутри России: 74 тысячи рублей в среднем за семейный тур на указанные даты.