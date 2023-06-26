Египет начнет выдавать бесплатные визы на четыре дня

Власти Египта приняли решение начать выдавать бесплатные транзитные визы на четыре дня. Об этом рассказало ТАСС .

Как сообщили в авиакомпании Egypt Air в Каире, виза даст возможность въехать в Египет на срок от 8 до 96 часов. Оформить такую визу можно будет прямо в международном аэропорту Каира при прилете. Для получения документа надо заполнить специальную форму в транзитном офисе авиакомпании.

Ввести такую визу в Египте решили для развития въездного туризма. Таким образом государство поддерживает путешественников и гостей страны.