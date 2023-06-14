Егор Крид угодил в список блогеров-нарушителей

Рэпер Егор Крид включен в «черный список» блогеров-стримеров за рекламу онлайн-казино в Сети, опубликованный главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Всего в список попали 49 человек.

Мизулина пояснила, что некоторые из них перевели свои аккаунты на другие платформы, а другие пытаются скрывать, что нарушают закон о рекламе. Она пообещала направить собранные данные в Роскомнадзор и ФНС.

Кроме Крида, в списке Мизулиной оказались популярные блогеры и стримеры Гусейн Гасанов, Юрий Хованский, Николай Лебедев, Александр Зубарев, Артур Нерчук и другие.

Ранее Роскомнадзор уже заблокировал некоторые ресурсы Крида за рекламу онлайн-казино. Согласно административному законодательству за подобное нарушение полагается всего лишь штраф в размере 2,5 тысяч рублей.