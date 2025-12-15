«Ей оставалось несколько дней»: молитва одной из святых спасла онкобольную студентку из Подмосковья

Жизнь студентки филиала ВГИКа в Сергиевом Посаде Вики Колосовой пять лет назад разделилась на «до» и «после» в один момент. Ритм творческой учебы прервал сухой медицинский вердикт — злокачественная опухоль головного мозга. Как выяснил REGIONS , в сложный период своей жизни семья девушки обратилась к вере, что сыграло одну из решающих ролей в ее судьбе.

Единственным шансом на спасение студентки была срочная и сложнейшая операция, длившаяся семь часов. Врачи сделали все возможное, но после вмешательства наступили самые тяжелые дни: девушка впала в вегетативное состояние. Прогнозы медиков были неутешительными, близкие готовились к худшему.

Родные отчаянно молились в храме Блаженной Матроны Московской. На следующий день, по словам близких, произошло то, что они называют чудом: Вика стала реагировать на голос матери. Это был первый, едва уловимый отклик, за которым последовали движения, а затем — возвращение сознания. История девушки, как отмечает протоиерей Андрей Лесних, стала для многих примером надежды.

«Люди приходят к ней с диагнозами, которые врачи называют приговором — рак, ДЦП, тяжелые травмы головного мозга. И очень часто происходят чудеса. Но важно понимать: молитва — это не волшебная палочка. Это духовный труд, в котором человек не просто просит, а раскаивается, верит и принимает волю Божию», — подчеркнул батюшка.

Однако чудесное пробуждение стало не концом истории, а началом нового, не менее сложного этапа — долгой и изматывающей реабилитации. Мозг, перенесший опухоль и масштабное хирургическое вмешательство, нужно было заново «обучать» самым простым вещам. Ежедневные занятия с логопедом, нейропсихологом, лечебная физкультура — вот цена каждого маленького шага к нормальной жизни. Семья столкнулась с суровой реальностью: восстановление после таких заболеваний — это марафон, требующий огромных сил, терпения и, что немаловажно, серьезных финансовых затрат.

