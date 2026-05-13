Сахалинцев смутил дорожный знак с несуществующей деревней Корсаково

Жители Сахалина обратили внимание на дорожный указатель, ведущий к населенному пункту «Корсаково». Проблема в том, что такой деревни на территории острова не существует. Об этом сообщает ASTV.

Необычный знак заметили проезжавшие мимо автомобилисты на дороге в районе села Чапаево. Фотография быстро распространилась в местных пабликах и вызвала недоумение.

В администрации Корсаковского района уточнили, что знак установлен на трассе Корсаков – Подорожное, за селом Раздольное. Табличка появилась после завершения работ по прокладке инженерных сетей газовиками к Чапаево. При этом, как подчеркнули в администрации Корсаковского муниципального округа, название не было с ними согласовано.

В ближайшее время ошибку обещали исправить. Чиновники выразили благодарность островитянам за проявленную внимательность.

