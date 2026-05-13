«Ни копейки». Почти треть россиян не копят на отпуск

Почти треть участников опроса (30%) сообщили, что пока не откладывают средства на летний отдых, а 28% вообще не копят деньги на туристические поездки. Такие данные приводит сервис «Пакет» от Х5 (материал есть в распоряжении «Газеты.Ru» ).

Ещё 26% респондентов заявили, что смогли накопить меньше запланированного. У 12% сумма сбережений совпала с ожиданиями, а 4% удалось отложить больше, чем изначально предполагалось.

Среди тех, кто заблаговременно готовится к отпуску, 30% начинают формировать бюджет за 2–7 месяцев до путешествия, 27% — более чем за семь месяцев, и 12% — за 1–4 недели до поездки.

Более трети опрошенных (37%) переходят в режим жёсткой экономии непосредственно перед отпуском, а 16% лишь незначительно урезают ежедневные траты. Около половины респондентов (48%) в этот период активнее отслеживают скидки и специальные предложения. Кроме того, 31% россиян заблаговременно планируют закупки и стараются не совершать импульсивных покупок, а 28% сравнивают цены в разных торговых точках.

Чтобы снизить расходы, граждане откладывают приобретение дорогостоящих товаров (59%) и начинают чаще готовить еду дома (42%). Ещё 18% респондентов реже покупают напитки на вынос, а 14% уменьшают использование сервисов доставки. Также 38% россиян переходят на более дешёвые аналоги привычных марок продуктов и товаров.

В опросе участвовали более 1000 человек.

