«Косы — к болезням, поездки — к хвори». Что нельзя делать 13 мая 2026 года?

13 мая православная церковь вспоминает одного из апостолов, упоминаемых в Новом Завете, — Иакова Зеведеева. В иерархии 12 учеников Христа он считался старшим. В народном календаре эта дата получила название Яков Теплый. По старому стилю — 30 апреля.

Журналисты Общественной службы новостей выяснили, какие обычаи, ограничения и народные приметы связаны с днем памяти апостола Иакова Зеведеева 13 мая 2026 года.

Чего нельзя делать в Яков Тёплый?

В эту дату не советуют заводить знакомства и тем более начинать серьезные отношения. Считается, что такой союз не принесет счастья.

Девушкам не рекомендуется надевать наряды тех цветов, которые ассоциируются с любовной тематикой. Под запретом любые тона: красный, розовый, алый и бордовый. Нарушившее запрет поверье грозит одиночеством на целый год. Тем же, у кого уже есть пара, предрекают сильные ссоры с возлюбленным.

Также 13 мая не стоит заплетать косу. По народному поверью, в волосы могут «вцепиться» болезни и немощи. Лучше в этот день вовсе отказаться от сложных причесок и ходить с распущенными локонами.

Кроме того, под запретом — воспоминания о прошлых обидах и старых конфликтах. Желательно избегать ссор и не поддаваться мрачным мыслям.

А вот отправляться в дальнюю дорогу 13 мая — к недугам.

Ранее сообщалось о том, что священник из Можайска выпустил клип о военных капелланах и стал звездой.