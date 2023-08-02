Екатерина Стриженова поздравила Леонида Якубовича с 78-летием

Как сообщает портал «Дни.ру» , у этой актрисы много дел, но среди всей суеты она нашла время поделиться радостью с подписчиками. Ведь человек со светлой душой не упустит возможности сделать счастливым кого-то другого.

В последний день июля, 31 числа, Стриженова выложила в своих социальных сетях снимок, на котором она запечатлена в объятиях ведущего капитал-шоу «Поле чудес». Как известно, именно в эту дату Якубович отмечает собственный день рождения. В настоящем году ему исполнилось аж 78 лет.

С этим его не могла не поздравить Екатерина Стриженова, назвав изменника «новорожденным» и честно признавшись в любви. К теплым словам и поздравлениям присоединились подписчики актрисы. Однако в комментариях не высказался сам виновник торжества.