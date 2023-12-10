Екатеринбургский художник решил продавать новогодние снежные шары с членами

Как признался в беседе с журналистами Петр Гридин, на создание подобных шаров его вдохновили гигантские пенисы из снега, возведенные недавно студентами по всему Екатеринбургу.

Гридин подчеркнул, что, таким образом, он намерен подчеркнуть «стойкость и упорство екатеринбуржцев, их несгибаемый характер и сильный дух».

«Эта идея родилась моментально, как только коммунальщики начали уничтожать творения людей. Уж больно недолговечен оказался их век. А это способ сохранить их», — приводит слова художника информационный портал E1.ru.

Ценовую составляющую шаров-членовиков Гридин не уточнил. Как и то, где можно будет прикупить его новогодние фантазии.