Экипаж Су-34 забросал авиабомбами боевиков ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ обновило сводку ситуации на поле боя на участке фронта в приграничье Курской области. Как отметили в ведомстве, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России ударом нескольких авиабомб уничтожил опорный пункт, поразив находившийся там личный состав украинских войск.

Точное место поражения не приводится. Сообщается, что удар по врагу наносился авиационными бомбами, снабженными универсальным модулем планирования и коррекции.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Как добавили в Минобороны, после информации от разведки об уничтожении позиций украинских войск в указанном квадрате экипаж российских бомбардировщиков благополучно вернулся на аэродром базирования.

Ранее СНБО Украины сообщило, что ВСУ впервые нанесли удар по корейским военным в Курской области.