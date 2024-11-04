СНБО: Украина впервые нанесла удар по корейским военным в Курской области

Украина впервые нанесла удар по якобы расквартированным на территории Курской области военнослужащим из Северной Кореи. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на руководителя «Центра по борьбе с дезинформацией» при СНБО Андрея Коваленко.

Напомним, киевский режим продолжает нагнетать обстановку в вопросе якобы присутствия «полчищ» войск Северной Кореи у границ Украины в Курской области, делая все новые вбросы «достоверной» информации. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что у самой границы с Украиной якобы скопились тысячи северокорейских военнослужащих.

«Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине», — заявил Коваленко.

При этом никаких подробностей Коваленко приводить не стал.

Стоит отметить, что это уже не первое заявление такого характера. В минувшем октябре ряд западных СМИ уже писали о совершенном ВСУ «первом ударе» по северным корейцам под Курском.