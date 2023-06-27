Эколог Гильденскиольд сообщил об отсутствии связи между седыми волосами и стрессом
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Все чаще появляются слухи, что поседевшие волосы якобы могут восстановить первоначальный цвет при снижении уровня стресса. По словам завкафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергея Гильденскиольда, все это больше похоже на хайп вокруг весьма волнующей всех темы. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что изначально волосы человека бесцветны, но приобретают окраску за счет совместного действия пигмента меланина, вырабатываемого клетками-меланоцитами, и ферментом тирозиназой. Однако с возрастом у человека происходит снижение продуцирования меланина и тирозиназы, это приводит к образованию в волосах пустот, то есть седины.
Эколог пояснил, что факторами, которые влияют на появление и рост числа седых волос, также являются гормональные изменения, недостаток витаминов групп А, С, D, В и прочих витаминов.
Гильденскиольд подчеркнул, что стресс при этом не является определяющим фактором на появление седины. При этом окрашивание, перманентная завивка и прочие, а также курение способствуют ускорению увеличения объема седых волос.