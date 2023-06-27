Эколог Гильденскиольд сообщил об отсутствии связи между седыми волосами и стрессом

Все чаще появляются слухи, что поседевшие волосы якобы могут восстановить первоначальный цвет при снижении уровня стресса. По словам завкафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергея Гильденскиольда, все это больше похоже на хайп вокруг весьма волнующей всех темы. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что изначально волосы человека бесцветны, но приобретают окраску за счет совместного действия пигмента меланина, вырабатываемого клетками-меланоцитами, и ферментом тирозиназой. Однако с возрастом у человека происходит снижение продуцирования меланина и тирозиназы, это приводит к образованию в волосах пустот, то есть седины.

Эколог пояснил, что факторами, которые влияют на появление и рост числа седых волос, также являются гормональные изменения, недостаток витаминов групп А, С, D, В и прочих витаминов.

Гильденскиольд подчеркнул, что стресс при этом не является определяющим фактором на появление седины. При этом окрашивание, перманентная завивка и прочие, а также курение способствуют ускорению увеличения объема седых волос.