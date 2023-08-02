Экономист Колташов назвал востребованные у жителей РФ методы накопления средств на старость

В Минфине России заявили об изменении поведения жителей нашей страны за последние пару десятков лет после введения практики накопительной пенсии. Так, граждане теперь полагаются на себя, а не на государство. Экономист Василий Колташов дал оценку сложившейся ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, эксперимент с накопительными пенсиями поспособствовал снижению доверия россиян к государству и росту интереса к своим сбережениям.

Эксперт добавил, что, таким образом, попытка внедрения накопительной пенсионной системы завершилась крахом и благодаря тому, что за основу внедрения был взят рецепт МВФ. Более того, частные пенсионные фонды и вовсе отвергаются людьми из-за опыта большого количества ситуации с девальвацией российской валюты и падений на фондовом рынке.

По его мнению, самой востребованной формой вложения является покупка недвижимости, приносящей ренту.