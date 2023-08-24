Экономист Кульбака назвал условие для получения пенсии в 100 тыс. рублей

По словам экономиста Николая Кульбаки, чтобы жители РФ могли иметь пенсии в размере 100 тыс. рублей, следует полностью поменять систему расходов государства. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что для этого необходимо резко снизить затраты на ВПК, силовые органы, аппарат чиновников и изменить всю систему пенсий.

По его мнению, система для такого момента должна строиться по принципу, чтобы люди могли сами себе зарабатывать на пенсии.