Экономист Кульбака назвал условие для получения пенсии в 100 тыс. рублей
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
По словам экономиста Николая Кульбаки, чтобы жители РФ могли иметь пенсии в размере 100 тыс. рублей, следует полностью поменять систему расходов государства. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что для этого необходимо резко снизить затраты на ВПК, силовые органы, аппарат чиновников и изменить всю систему пенсий.
По его мнению, система для такого момента должна строиться по принципу, чтобы люди могли сами себе зарабатывать на пенсии.