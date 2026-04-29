Экономист предупредил о скрытом кризисе занятости в России

Россия гордится рекордно низкой безработицей — всего 2,2% на начало 2026 года. Показатель лучший среди стран G20. Но за этими цифрами, предупреждают экономисты, скрывается системный кризис, который может вылиться в серьезные социальные потрясения. Дефицит привлекательных рабочих мест, падение ценности труда и структурный разрыв между старыми и новыми профессиями — вот реальная картина российского рынка занятости, пишет «ФедералПресс» .

Декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии, кандидат экономических наук Николай Головецкий в беседе с «ФедералПресс» заявил, что экспертное внимание последнего времени сместилось в сторону ключевой ставки и инфляции, оставляя в тени проблему безработицы. А там между тем происходят перемены, которые сложно и даже опасно игнорировать.

Цифры, которые обманывают

На первый взгляд, опасения напрасны. По данным официальной статистики, безработных в России на начало 2026 года — всего 2,2%. Для сравнения: в США — 4,4%, в Китае — больше 5%, в Турции — больше 8%. Россия — лидер среди стран G20 по минимальному уровню безработицы.

Однако, предупреждают в Федерации независимых профсоюзов России, низкая безработица может маскировать системный кадровый кризис, скрытую безработицу и теневую занятость. Многие агентства фиксируют ситуацию неудовлетворенного спроса на рабочие места, радикально превышающего имеющиеся предложения. Люди постоянно ищут работу и не могут найти подходящее место.

По словам Головецкого, наблюдается тотальный неудовлетворенный спрос граждан на привлекательные рабочие места, дефицит ставок и вакансий. А дефицит — это проявление инфляции. «Мы наблюдаем, наверное, самую тревожную инфляцию из возможных — инфляцию трудовых способностей граждан, когда ценность труда, а значит, и человека неуклонно снижается», — заявил экономист.

Признаки системного кризиса

Российская модель рынка труда, десятилетиями державшаяся на избытке людей и дешевом труде, похоже, себя исчерпала. Рабочая сила стала дефицитным ресурсом, и перед предприятиями встал вопрос: как обеспечить работу без бесконечного расширения штата и повышения оплаты труда, которые давят на маржу и развитие бизнеса.

Экономист выделяет несколько ключевых факторов кризиса:

Дефицит кадров становится системным. При официальной безработице около 2,2-2,3% и уровне укомплектованности штата в компаниях около 67%, работодателям не хватает от 1,5 до 2 миллионов человек. Прогноз к 2030 году — дефицит до 3,1 миллиона.

Рынок соискателя вытесняется рынком работодателя. В январе 2026 года количество активных вакансий на hh.ru сократилось на 30% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а число активных резюме выросло на 39%. Индекс конкуренции достиг отметки 9,6 — почти 10 соискателей на одну вакансию. Для сравнения: в январе 2024 года на одну вакансию претендовали 3,5 человека, в начале 2025 года — около 5, в декабре 2025 года — уже 9. За два года конкуренция выросла почти в три раза.

При этом ситуация диаметрально противоположна в разных отраслях. Индекс конкуренции крайне низок в медицине (2,3), автомобильном бизнесе (2,5), среди рабочего персонала (2,5), в розничной торговле (1,4). А вот среди высшего и среднего менеджмента индекс достигает 18-19 — чудовищная конкуренция.

Зарплаты растут быстрее производительности. В 2024–2025 годах заработные платы в дефицитных сегментах прибавили 13-20% при инфляции 8-10%. Это усиливает давление на маржу и заставляет бизнес искать резервы эффективности.

Фокус смещается с найма на удержание и автоматизацию. Компании усиливают программы обучения, открывают внутренние рынки талантов, инвестируют в искусственный интеллект и цифровизацию.

Кто в зоне риска

Наибольший дефицит сегодня наблюдается в рабочих профессиях — монтажники, сварщики, электромонтажники. Остро не хватает инженеров в машиностроении и энергетике, сохраняется острая нехватка кадров в строительстве. Отдельная зона напряжения — ИТ, в первую очередь специалисты по кибербезопасности и разработке отечественного программного обеспечения.

В зоне риска находятся обрабатывающие производства, автопром, строительство и логистика. Именно там работодатели чаще всего применяют новые режимы труда — сокращенный рабочий день, простои, остановки производств. Возникают риски и в здравоохранении, бюджетных организациях.

Главный вызов: разрыв между старым и новым

За цифрами увольнений и сокращений стоит долгосрочный процесс. Цифровизация и внедрение ИИ уже сейчас делают избыточными целые функции — прежде всего в финансовом контроле, документообороте, бухгалтерском учете, типовых административных позициях. Это не циклический спад, который пройдет вместе со снижением ключевой ставки, а структурный сдвиг.

Высвобождаемые кадры из налоговых инспекций и госструктур не перейдут автоматически в производственный сектор и отрасли, где дефицит сохраняется. Там нужны другие компетенции. Именно этот разрыв — между теми, кого отпускает старая модель экономики, и теми, кого ищет новая, — станет главным вызовом рынка труда на горизонте ближайших лет и долгосрочной перспективы.

Что в итоге

Занятость перестает быть достаточным индикатором состояния экономики. Современный рынок труда отражает переход к новой модели, в которой ключевыми параметрами становятся структура рабочих мест, скорость адаптации и распределение доходов. Именно эти факторы будут определять, сможет ли рынок труда поддерживать экономический рост в России в ближайшее десятилетие.