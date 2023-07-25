Экономист прокомментировал запрет ввоза в Россию продукции из недружественных стран

Как сообщает RT , Россия запретила ввоз рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Они больше не будут импортироваться в страну.

По словам экономиста Георгия Остапковича, Россия достаточно самодостаточна с точки зрения рыбы. У нее есть значительные ресурсы в этом плане. Это означает, что страна может удовлетворить свои потребности в рыбной продукции.

Тем более, у России есть достаточно много выходов в различные моря. И тратить доллары с евро на то, что можно добыть самостоятельно, неблагоразумно, как подчеркнул Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Следует также отметить, что Россия применяет жесткую тактику и риторику в отношении недружественных стран.