Экс-депутат строил империю за 18 млрд. Суд забрал всё: газ, отель и «Немецкую деревню»

Имущества бывшего депутата Государственной думы Ризвангаджи Исаева обратили в доход государства. Об этом в своем телеграм-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Общая стоимость конфискованного оценивается в 18 млрд рублей.

Помимо денежных средств, суд изъял пакеты акций ряда организаций: АО «Краснодаргоргаз», АО «Атэк», ООО «Тепловая транспортная компания» и АО «Апшеронскрайгаз».

Основанием для столь жестких мер стало мошенничество. В ходе следствия выяснилось, что Исаев, пользуясь депутатскими полномочиями, организовал захват городских земель общей площадью более 615 гектаров. Подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью «Статус» приобрело эти участки по льготной цене — всего за 15,1 млн рублей. Согласно условиям сделки, депутат и его фирма брали на себя обязательство построить и безвозмездно передать городу объекты инфраструктуры. Однако данные обязательства выполнены не были. Вместо этого изъятые земельные наделы перераспределили в пользу сообщников Исаева.

На незаконно полученные доходы экс-парламентарий возвел целый жилой район «Европея», «Немецкую деревню», а также гостиничный комплекс Mariott Краснодар. Квартиры в построенных домах были проданы третьим лицам. Здание отеля переписали на ООО «Центр-Отель», бенефициаром которого является сын Исаева.

