Экс-глава Херсонской области Геннадий Лагута покончил жизнь самоубийством
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О произошедшем в своем аккаунте в соцсетях сообщил депутат уже не легитимного Херсонского областного совета в бытность региона в составе Украины Сергей Хлань.
Он отметил, что Лагуту якобы довели до самоубийства киевские власти и всевозможные свидомые, что постоянно обвиняли политика в «сдаче Херсона» русским войскам в феврале 2022 года.
«Его обвиняли в сдаче Херсонщины, хотя в его обязанностях нет ни слова о подготовке к обороне, такие задачи ему не ставились к моменту полномасштабного противостояния с Россией», - написал Хлань.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о начале восстановления Каховской ГЭС.