Губернатор Херсонской области сообщил о начале восстановления Каховской ГЭС
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Пока запущены только проектные работы. Специалисты составляют планы, что именно придется делать при ремонте плотины.
Владимир Сальдо заявил, что данный ремонт экономически целесообразен, поэтому реконструкцию гидроэлектростанцию обязательно проведут, несмотря на немалые финансовые затраты.
«Здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности», - указал он.
Сальдо заверил, что намерения по реконструкции станции имеются, и проектировщики уже приступили к составлению планов.