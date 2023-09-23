Экс-глава Роскосмоса Рогозин стал сенатором от Запорожской области
Фото: [© РИА Новости /Григорий Сысоев]
Информацию о своем назначении подтвердил сам руководитель подразделения «Царские волки» и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Как написал в своем аккаунте в соцсетях Рогозин, он стал сенатором от Запорожской области.
«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал он.
С 2011 до 2018 года Рогозин работал зампредом главы кабмина РФ. Затем был назначен на должность руководителя Роскосмоса. Год назад он попал под обстрел ВСУ под Донецком. В феврале 2023 года вновь вернулся на фронт в зону СВО.
Ранее Рогозин раскрыл особенности новой тактики ВСУ на запорожском направлении.