Экс-глава Роскосмоса Рогозин стал сенатором от Запорожской области

Информацию о своем назначении подтвердил сам руководитель подразделения «Царские волки» и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как написал в своем аккаунте в соцсетях Рогозин, он стал сенатором от Запорожской области.

«Для меня честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии», — написал он.

С 2011 до 2018 года Рогозин работал зампредом главы кабмина РФ. Затем был назначен на должность руководителя Роскосмоса. Год назад он попал под обстрел ВСУ под Донецком. В феврале 2023 года вновь вернулся на фронт в зону СВО.

Ранее Рогозин раскрыл особенности новой тактики ВСУ на запорожском направлении.