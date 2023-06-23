По словам руководителя центра спецназначения «Царские волки» Дмитрия Рогозина, тактика украинской армии такова, что военные машины подвозят десантников насколько можно ближе к лесополосе. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что наступление стартует ночью, поскольку украинцы рассчитывают на недостаток у Вооруженных Сил РФ средств ночного видения и поражения.

По мнению бывшего главы «Роскосмоса», перед атакой они проводят массированный артиллерийский обстрел, целью которого является заставить российские войска сдать позиции.