Экс-мэр Плеса Шевцов* оформил на родных две трети городской недвижимости

Бывший мэр Плеса Ивановской области, Алексей Шевцов, признанный иностранным агентом, оформил на своих родственников более двух третей недвижимости в Плёсском городском поселении, сообщил прокурор области Андрей Жугин в ходе прений по делу о возврате более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре нынешнего года Генеральная прокуратура Российской Федерации заявила, что прокуратура Ивановской области подала иск с требованием взыскать с Шевцова* более миллиарда рублей, полученных незаконным путем, а также конфисковать 150 объектов недвижимости в пользу государства.

Шевцов* был депутатом местного органа власти с 2005 по 2015 год, а в 2010-2011 годах занимал должность главы поселения. Он нарушил правила и фактически контролировал рынки недвижимости, гостиничный бизнес и общепит в Плесе.

Родственники и доверенные лица Шевцова* активно участвовали в его деловых инициативах, а также была создана сеть взаимосвязанных юридических структур.

Жугин отмечает, что коррупционно нажитое имущество, о котором идет речь, зачастую "пряталось" у близких родственников. Многие активы сначала формально оформлялись на брата Шевцова*, однако впоследствии распределялись между другими членами семьи, чтобы создать видимость добросовестного приобретения.

«На сегодняшний день на родственников Шевцовым* записано более двух третей всего недвижимого имущества в Плёсском городском поселении, то есть порядка ста объектов недвижимости», — сказал Жугин.

Областной прокурор заявил, что общая площадь всех участков, которые присвоил Шевцов*, соответствует размерам плесского музея-заповедника.

Прокурор Ивановской области обратился в суд с просьбой удовлетворить в полном объеме все исковые требования.

* Признан Минюстом РФ иноагентом