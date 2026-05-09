Средняя пенсия в РФ достигла 25,3 тыс. рублей

За десять лет средний размер пенсионных выплат в России увеличился практически в два раза, достигнув к марту 2026 года 25,3 тысячи рублей.

Граждане, у которых нет трудового стажа, получат право на социальную пенсию, размер которой не привязан к накопленным индивидуальным пенсионным коэффициентам или продолжительности стажа.

Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС.

В марте 2016 года усредненная пенсия составляла порядка 12,4 тысячи рублей, тогда как в марте текущего года она поднялась до 25,3 тысячи рублей.

Таким образом, прирост выплат превысил 13 тысяч рублей.

